Лоскутникова (Евлампиева) Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутникова (Евлампиева) Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1892

Дата смерти

16.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Лоскутников Иван Ефимович

Отец ребёнка: Лоскутников Ефим

Большая Песчанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.07.1925

Дочь: Терещенко Аграфена Ефимовна

Отец ребёнка: Лоскутников Ефим

Большая Песчанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
16.04.1992
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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