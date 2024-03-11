Лоскутникова (Евлампиева) Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1892
Дата смерти16.04.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Лоскутников Иван Ефимович
Отец ребёнка: Лоскутников Ефим
Рождение ребёнка
21.07.1925
Дочь: Терещенко Аграфена Ефимовна
Отец ребёнка: Лоскутников Ефим
Смерть
16.04.1992
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область