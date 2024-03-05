Лондарь Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лондарь Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лондарь Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лондарь Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Лондарь Вера Евимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лондарь Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Лондарь Вера Евимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лондарь Вера Евимовна

Смерть
Неизвестно
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