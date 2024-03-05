Лондарь Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Лондарь Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лондарь Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Лондарь Вера Евимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лондарь Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Лондарь Вера Евимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лондарь Вера Евимовна
Смерть
Неизвестно