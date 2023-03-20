Пудиков Гавриил Васильев
мужской, родился 1835, Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
умер Неизвестно
ОтецВасилий Андреев1802 г.р.
МатьЕкатерина Иванова1803 г.р.
Супруги
Пудикова Матрена Яковлева1833 г.р.
Дети
Пудиков Арсений Гаврилов1856 г.р.
Пудиков Яким Гаврилов1859 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Василий Андреев
Мать: Екатерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Пудикова Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Пудикова Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Пудикова) Парасковья Гаврилова
Мать ребёнка: Пудикова Матрена Яковлева
Смерть
Неизвестно