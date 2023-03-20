Пудиков Гавриил Васильев 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Пудиков Гавриил Васильев

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 1835, Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

умер Неизвестно

Отец
Василий Андреев1802 г.р.
Мать
Екатерина Иванова1803 г.р.
Супруги
Пудикова Матрена Яковлева1833 г.р.
Дети
Пудиков Арсений Гаврилов1856 г.р.
Пудиков Яким Гаврилов1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Василий Андреев

Мать: Екатерина Иванова

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пудикова Матрена Яковлева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Пудиков Арсений Гаврилов

Мать ребёнка: Пудикова Матрена Яковлева

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
1859

Сын: Пудиков Яким Гаврилов

Мать ребёнка: Пудикова Матрена Яковлева

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Пудикова) Парасковья Гаврилова

Мать ребёнка: Пудикова Матрена Яковлева

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
Неизвестно

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