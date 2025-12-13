Ледовская (Беседа) Ирина
женский, родилась 12.10.1976, Харьков, Харківська область
МатьБеседа (Добарская) Наталия Михайловна24.01.1956 г.р.
ОтецБеседа Сергей Викторович31.03.1953 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1976
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.02.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.04.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.11.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область