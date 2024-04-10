Шендрик (Прядка) Анна Григориева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Прядка Грицко
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Шендрик Феодосий Афанасиев
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Шендрик Феодосий Афанасиев
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Шендрик Феодосий Афанасиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно