Шендрик (Прядка) Анна Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шендрик (Прядка) Анна Григориева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Прядка Грицко

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Шендрик Михаил Феодосиев

Отец ребёнка: Шендрик Феодосий Афанасиев

Рождение ребёнка
1737

Сын: Шендрик Стефан Феодосиев

Отец ребёнка: Шендрик Феодосий Афанасиев

Рождение ребёнка
1739

Сын: Шендрик Андрей Феодосиев

Отец ребёнка: Шендрик Феодосий Афанасиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шендрик Феодосий Афанасиев

Смерть
Неизвестно
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