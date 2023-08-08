Шотин Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Матрёна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно