Шотин Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шотин Степан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Шотин Андрей Степанович

Мать ребёнка: Матрёна Васильевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Шотин Василий Степанович

Мать ребёнка: Матрёна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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