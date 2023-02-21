Глебова (Широкова) Антонина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Широкова) Антонина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1929

Муж: Глебов Николай Прокофьевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Сурина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Глебов Николай Прокофьевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Глебов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Глебов Николай Прокофьевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Ерохина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Глебов Николай Прокофьевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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