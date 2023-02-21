Глебова (Широкова) Антонина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Сурина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Глебов Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Глебов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Глебов Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Ерохина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Глебов Николай Прокофьевич
Смерть
Неизвестно