Струева (Фалилеева) Клеопатра Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиОколо 1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свиридова (Струева) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Струев Петр Матвеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Струев Петр Матвеевич
Смерть
Около 1983
Похороны
Неизвестно