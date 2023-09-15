Струева (Фалилеева) Клеопатра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струева (Фалилеева) Клеопатра Константиновна

Место рождения

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Около 1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Фалилеев Константин Евграфович

Мать: Фалилеева (Темникова) Елизавета Перфильевна

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиридова (Струева) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Струев Петр Матвеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Струев Петр Матвеевич

Смерть
Около 1983
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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