Васса Михаилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Михаилова

Васса Михаилова

Место рождения

Нави, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

14.04.1792

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Михаил Иванов

Мать: не указана

Нави, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.09.1760 ст.

Муж: Прокофий (Прокопий) Осипов

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1762

Сын: Иван Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий (Прокопий) Осипов

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1768

Дочь: Евдокия Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий (Прокопий) Осипов

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1770

Сын: Василий Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий (Прокопий) Осипов

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Устинья Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий (Прокопий) Осипов

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1775 ст.

Сын: Степан (Стефан) Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий (Прокопий) Осипов

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дарья Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий (Прокопий) Осипов

Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.04.1792
Ям, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.