Васса Михаилова
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти14.04.1792
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Михаил Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1760 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1762
Сын: Иван Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий (Прокопий) Осипов
Рождение ребёнка
01.03.1768
Дочь: Евдокия Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий (Прокопий) Осипов
Рождение ребёнка
12.04.1770
Сын: Василий Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий (Прокопий) Осипов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Устинья Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий (Прокопий) Осипов
Рождение ребёнка
28.03.1775 ст.
Сын: Степан (Стефан) Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий (Прокопий) Осипов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дарья Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий (Прокопий) Осипов
Смерть
14.04.1792