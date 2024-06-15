Некрасов Омелушка Федоров
Место рождения
Дата рождения1613
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1613
Отец: Некрасов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Ивашка Омелушки (Емельян?)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Самойлик Омелушки (Емельян?)
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1633
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно