Некрасов Омелушка Федоров 1613 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Омелушка Федоров

Некрасов Омелушка Федоров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1613

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1613

Отец: Некрасов Федор

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Ивашка Омелушки (Емельян?)

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Самойлик Омелушки (Емельян?)

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1633

Сын: Некрасов Карп Омелушки

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.