Губжев Ахмед Хьасанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губжев Хьасан Мажидович
Мать: Губжева Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губжева Астемир Ахмедович
Мать ребёнка: Губжева Света
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губжева Света
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губжева Света
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губжева Света
Смерть
Неизвестно