Губжев Ахмед Хьасанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжев Ахмед Хьасанович

Место рождения

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губжев Хьасан Мажидович

Мать: Губжева Феня

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губжева Астемир Ахмедович

Мать ребёнка: Губжева Света

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губжев Азамат Ахмедович

Мать ребёнка: Губжева Света

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губжев Азрет Ахмедович

Мать ребёнка: Губжева Света

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева Света

Смерть
Неизвестно

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