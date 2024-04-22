Елена Петрова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Петрова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.05.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1832 ст.

Отец: Петр Тимофеев (Ич)

Мать: Иринья Герасимова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
11.11.1851 ст.

Муж: Алексей Владимиров (Ич)

по МК1851 св https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-4QL?i=750&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
16.09.1860 ст.

Дочь: Леонова Евфимия (Афимья) Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около ?.05.1864

Сын: Василий Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)

Рождение ребёнка
23.01.1866 ст.

Дочь: Ксения Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1868 ст.

Сын: Кузьма Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)

Рождение ребёнка
17.03.1870 ст.

Дочь: Дарья Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.03.1872 ст.

Дочь: Мария Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1874 ст.

Сын: Спиридон Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)

Рождение ребёнка
02.03.1875 ст.

Дочь: Евдокия Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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