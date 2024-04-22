Елена Петрова (Вна)
Место рождения
Дата рождения12.05.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
12.05.1832 ст.
Отец: Петр Тимофеев (Ич)
Мать: Иринья Герасимова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
11.11.1851 ст.
по МК1851 св https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-4QL?i=750&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
16.09.1860 ст.
Дочь: Леонова Евфимия (Афимья) Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около ?.05.1864
Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)
Рождение ребёнка
23.01.1866 ст.
Дочь: Ксения Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)
Рождение ребёнка
02.07.1868 ст.
Сын: Кузьма Алексеев (Ич)
Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)
Рождение ребёнка
17.03.1870 ст.
Дочь: Дарья Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)
Рождение ребёнка
22.03.1872 ст.
Дочь: Мария Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)
Рождение ребёнка
01.01.1874 ст.
Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)
Рождение ребёнка
02.03.1875 ст.
Дочь: Евдокия Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Владимиров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно