Матрохина (Глушкова) Ефросинья Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Глушков Порфирий Моисеевич
Рождение ребёнка
12.05.1925
Сын: Матрохин Георгий Александрович
Отец ребёнка: Матрохин Александр Васильевич
выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Смерть
Неизвестно