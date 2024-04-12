Матрохина (Глушкова) Ефросинья Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрохина (Глушкова) Ефросинья Порфирьевна

Место рождения

Савинский и Лукачевский, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Глушков Порфирий Моисеевич

Мать: не указана

Савинский и Лукачевский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1925

Сын: Матрохин Георгий Александрович

Отец ребёнка: Матрохин Александр Васильевич

выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
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