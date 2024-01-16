ДЕТЕЙ ЗАБРАЛИ НА ФРОНТ. СПУСТЯ 2 ГОДА СТАЛИ ЕЙ ДАВАТЬ ПЕНСИЮ КАК ЧЛЕНУ СЕМЬИ ВОЕННО СЛУЖАЩЕГО 50 РУБ

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