Лукин Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Сын: Лукин Никифор Митрофанович
Мать ребёнка: Лукина ?
ДЕТЕЙ ЗАБРАЛИ НА ФРОНТ. СПУСТЯ 2 ГОДА СТАЛИ ЕЙ ДАВАТЬ ПЕНСИЮ КАК ЧЛЕНУ СЕМЬИ ВОЕННО СЛУЖАЩЕГО 50 РУБ
ЖЕНА НИКИФОРА- УЛЬЯНА ИВАНОВНА ЛУКИНА 1875 годо рождения. В девичестве тоже Лукина и замуж вышла за ЛУКИНА.-У неё была сестра АННА ИВАНОВНА ЛУКИНА-Их отец ИВАН ЛУКИН- ИХ МАТЬ ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА ЛУКИН... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина ?
Смерть
Неизвестно