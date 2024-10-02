Kärkkäinen David Absaloninpoika
Место рожденияVedensu, Pielisjärvi, Finland
Дата рождения09.03.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1877
Дочь: Tanninen (Kärkkäinen) Iida David'S Dtr
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно