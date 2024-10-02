Kärkkäinen David Absaloninpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kärkkäinen David Absaloninpoika

Место рождения

Vedensu, Pielisjärvi, Finland

Дата рождения

09.03.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1877

Дочь: Tanninen (Kärkkäinen) Iida David'S Dtr

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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