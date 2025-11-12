Аверкиева Вера Алексеевна Около 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Аверкиева Вера Алексеевна

Автор
АТ
Токаревских А.

женский, родилась Около 1876

умерла Около 1961

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
АлексейНеизвестно г.р.
Супруги
Аверкиев Михаил Алексеевич03.11.1871 г.р.
Дети
Аверкиев Андрей Михайлович27.08.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Алексей

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверкиев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверкиев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверкиев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверкиев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
27.08.1896

Сын: Аверкиев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Аверкиев Михаил Алексеевич

Турмасово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Около 1961

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