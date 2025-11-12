Аверкиева Вера Алексеевна
женский, родилась Около 1876
умерла Около 1961
Супруги
Аверкиев Михаил Алексеевич03.11.1871 г.р.
Дети
Аверкиев Андрей Михайлович27.08.1896 г.р.
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Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1896
Сын: Аверкиев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Аверкиев Михаил Алексеевич
Турмасово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Около 1961