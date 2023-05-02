Винсент Аккерман-Рор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винсент Аккерман-Рор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айлин Аккерман-Мур

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кассиан Аккерман-Альварес

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морфей Гештальт-Аккерман

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кевин Гештальт-Аккерман

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гештальт-Аккерман Кевин

Мать ребёнка: не указана

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