Кованов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кованов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Кованова Мария Арсентьевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кованова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Кованова Мария Арсентьевна
Рождение ребёнка
08.11.1904
Сын: Кованов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кованова Мария Арсентьевна
Рождение ребёнка
05.03.1906
Дочь: Кованова Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно