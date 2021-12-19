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Кованов Николай Иванович

Место рождения

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Кованов Иван Леонтьевич

Мать: Кованова Авдотья Андриановна

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кованова Мария Арсентьевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кованов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Кованова Мария Арсентьевна

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кованова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Кованова Мария Арсентьевна

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1904

Сын: Кованов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кованова Мария Арсентьевна

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.03.1906

Дочь: Кованова Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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