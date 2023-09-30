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Уловский Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1896

Дата смерти

07.06.1945

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1890 г.р.
1909 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1896

Отец: Уловский Петр Григорьевич

Мать: Уловская Марья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уловская (Сынчикова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уловский Юрий Александрович

Мать ребёнка: Уловская (Паразихина) Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уловская) Лида Александровна

Мать ребёнка: Уловская (Паразихина) Акулина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уловская (Паразихина) Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
19.10.1925

Дочь: Муравьева (Уловская) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Уловская (Паразихина) Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
30.10.1927

Сын: Уловский Альберт Александрович

Мать ребёнка: Уловская (Паразихина) Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
09.10.1933

Дочь: Уловская (Уловская) Галина Александровна

Мать ребёнка: Уловская (Сынчикова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.1935

Дочь: Богданова (Уловская) Нина Александровна

Мать ребёнка: Уловская (Сынчикова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1938

Дочь: Зайцева (Уловская) Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Уловская (Сынчикова) Анна Ивановна

Смерть
07.06.1945

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