Уловский Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1896
Дата смерти07.06.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уловский Юрий Александрович
Мать ребёнка: Уловская (Паразихина) Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уловская) Лида Александровна
Мать ребёнка: Уловская (Паразихина) Акулина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1925
Дочь: Муравьева (Уловская) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Уловская (Паразихина) Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
30.10.1927
Сын: Уловский Альберт Александрович
Мать ребёнка: Уловская (Паразихина) Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
09.10.1933
Дочь: Уловская (Уловская) Галина Александровна
Мать ребёнка: Уловская (Сынчикова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1935
Дочь: Богданова (Уловская) Нина Александровна
Мать ребёнка: Уловская (Сынчикова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1938
Дочь: Зайцева (Уловская) Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Уловская (Сынчикова) Анна Ивановна
Смерть
07.06.1945