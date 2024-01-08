Кувзунов/Ковзунов Свирид Свирид/Спиридон/Свиридон Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувзунов/Ковзунов Свирид Свирид/Спиридон/Свиридон Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1890

Дата смерти

28.03.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1937

Дочь: (Ковзунова) Любовь Спиридоновна

Мать ребёнка: Ковзунова (Ткачева) Евдокия Митрофановна

Тиньков, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.02.1939

Сын: Ковзунов Леонид

Мать ребёнка: Ковзунова (Ткачева) Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
13.10.1942

Сын: Ковзунов Сергей

Мать ребёнка: Ковзунова (Ткачева) Евдокия Митрофановна

Смерть
28.03.1972

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