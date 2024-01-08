Кувзунов/Ковзунов Свирид Свирид/Спиридон/Свиридон Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1890
Дата смерти28.03.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1937
Дочь: (Ковзунова) Любовь Спиридоновна
Мать ребёнка: Ковзунова (Ткачева) Евдокия Митрофановна
Тиньков, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.02.1939
Сын: Ковзунов Леонид
Мать ребёнка: Ковзунова (Ткачева) Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
13.10.1942
Сын: Ковзунов Сергей
Мать ребёнка: Ковзунова (Ткачева) Евдокия Митрофановна
Смерть
28.03.1972