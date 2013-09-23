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Радченко Георгий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1932

Дата смерти

23.09.2013

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1932

Отец: Радченко Василий Григорьевич

Мать: Радченко Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
24.01.1957

Сын: Радченко Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Радченко Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
08.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Радченко Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
10.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Радченко Любовь Федоровна

Смерть
23.09.2013
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