Морохотова (Горбунова) Анна Ивановна
женский, родилась Около 1818, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1840
ОтецГорбунов Иван МатвеевичОколо 1782 г.р.
МатьГорбунова ИринаОколо 1781 г.р.
Супруги
Морохотов Петр ФокинДо 1820 г.р.
Дети
(Морохотова) Екатерина Петровна21.11.1840 ст. г.р.
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Рождение
Около 1818
Отец: Горбунов Иван Матвеевич
Мать: Горбунова Ирина
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Саткино, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
20.01.1836 ст.
Муж: Морохотов Петр Фокин
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.11.1840 ст.
Дочь: (Морохотова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Морохотов Петр Фокин
Саткино, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
После 1840