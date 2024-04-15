Ковалев Алис Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти1838
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Ковалев Петр Никитич
Смерть
1838
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372