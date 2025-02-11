Акулина Игнатова
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Яков Васильев1838 г.р.
Дети
Денис Яковлев12.05.1871 г.р.
Наталья Яковлева10.08.1873 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Васильев
Рождение ребёнка
12.05.1871
Сын: Денис Яковлев
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
10.08.1873
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
08.01.1876
Сын: Антон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Васильев
Смерть
Неизвестно