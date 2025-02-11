Акулина Игнатова До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Акулина Игнатова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Яков Васильев1838 г.р.
Дети
Денис Яковлев12.05.1871 г.р.
Наталья Яковлева10.08.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Васильев

Рождение ребёнка
12.05.1871

Сын: Денис Яковлев

Отец ребёнка: Яков Васильев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.08.1873

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.01.1876

Сын: Антон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Васильев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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