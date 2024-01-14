Крылова (Витвинова) Екатерина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Витвинова) Екатерина Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

05.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Витвинов Спиридон Кузьмич

Мать: Евгения Даниловна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Крылов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Крылов Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
22.11.1911

Дочь: Русских Анна Васильевна

Отец ребёнка: Крылов Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
27.06.1916

Дочь: Папетова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Крылов Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
03.06.1921

Дочь: Крылова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Крылов Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
04.12.1928

Сын: Крылов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Крылов Василий Прокопьевич

Смерть
05.12.1968
село Зура Удмуртия
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