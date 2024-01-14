Крылова (Витвинова) Екатерина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти05.12.1968
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Витвинов Спиридон Кузьмич
Мать: Евгения Даниловна
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Крылов Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
22.11.1911
Дочь: Русских Анна Васильевна
Отец ребёнка: Крылов Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
27.06.1916
Дочь: Папетова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Крылов Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
03.06.1921
Дочь: Крылова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Крылов Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
04.12.1928
Сын: Крылов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Крылов Василий Прокопьевич
Смерть
05.12.1968
село Зура Удмуртия