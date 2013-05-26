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Патраков Елисей Иванович
Патраков Елисей Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.05.2013
Пол
Мужской
Отец
Патраков Иван Владимирович
1991 г.р.
Мать
Патракова (Климято) Виктория Анатольевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.2013
Отец:
Патраков Иван Владимирович
Мать:
Патракова Виктория Анатольевна
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