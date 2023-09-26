Хабиров Артур Рустамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабиров Артур Рустамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хабиров Рустам Газизович

Мать: Хабирова Эля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабирова Альмир Артурович

Мать ребёнка: Хабирова Алина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабирова Айсылу Артуровна

Мать ребёнка: Хабирова Алина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабирова Алина

Смерть
Неизвестно
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