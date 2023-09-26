Хабиров Артур Рустамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хабиров Рустам Газизович
Мать: Хабирова Эля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабирова Альмир Артурович
Мать ребёнка: Хабирова Алина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабирова Айсылу Артуровна
Мать ребёнка: Хабирова Алина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабирова Алина
Смерть
Неизвестно