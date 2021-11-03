Ивашкевич (Каминская) Ефросинья Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.06.1905
Дата смерти07.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1905
Бракосочетание
13.05.1933
Вилейка, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.06.1936
Сын: Ивашкевич Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Ивашкевич Александр Фёдорович
Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1939
Сын: Ивашкевич Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ивашкевич Александр Фёдорович
Смерть
07.05.1989
Ковали, Вилейский район, Минская область