Ивашкевич (Каминская) Ефросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашкевич (Каминская) Ефросинья Михайловна

Место рождения

Капустино, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

09.06.1905

Дата смерти

07.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1905

Отец: Каминский Михаил Станиславович

Мать: Каминская Анна Александровна

Капустино, Вилейский район, Минская область
Бракосочетание
13.05.1933

Муж: Ивашкевич Александр Фёдорович

Вилейка, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.06.1936

Сын: Ивашкевич Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Ивашкевич Александр Фёдорович

Пахомово, Вязынская волость, Вилейский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1939

Сын: Ивашкевич Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ивашкевич Александр Фёдорович

Смерть
07.05.1989
Ковали, Вилейский район, Минская область

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