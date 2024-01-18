Кобзева Пелагея Матвеевна
Место рожденияРязанская обл. Лебедянский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобзев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобзев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобзев Василий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Фролова (Кобзева) Екатерина
Отец ребёнка: Кобзев Василий
Смерть
Неизвестно