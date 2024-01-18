Кобзева Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева Пелагея Матвеевна

Место рождения

Рязанская обл. Лебедянский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1920 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобзев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобзев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Василий

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Фролова (Кобзева) Екатерина

Отец ребёнка: Кобзев Василий

Смерть
Неизвестно

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