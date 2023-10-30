Лазебный Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Лазебная Мария Ильинична
Мать ребёнка: Постная Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазебный Иван Ильич
Мать ребёнка: Постная Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Постная Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Постная Марина
Смерть
Около 1960