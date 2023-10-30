Лазебный Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазебный Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Лазебная Мария Ильинична

Мать ребёнка: Постная Марина

Константиновка, Костанайский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазебный Иван Ильич

Мать ребёнка: Постная Марина

Константиновка, Костанайский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазебный Григорий Ильич

Мать ребёнка: Постная Марина

Константиновка, Костанайский район, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постная Марина

Смерть
Около 1960
Константиновка, Костанайский район, Костанайская область
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