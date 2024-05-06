Астраханцев Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Астраханцев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астраханцева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Астраханцева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астраханцев Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Астраханцева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочева (Астраханцева) Эльвира Михайловна

Мать ребёнка: Астраханцева Мария Семеновна

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