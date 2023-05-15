Гаршуева Васса Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаршуева Васса Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Гаршуев Егор Никифорович

Отец ребёнка: Гаршуев Никифор Тимофеевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Гаршуев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Гаршуев Никифор Тимофеевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Гаршуев Яков Никифорович

Отец ребёнка: Гаршуев Никифор Тимофеевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаршуев Никифор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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