Гаршуева Васса Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Гаршуев Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гаршуев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Гаршуев Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Гаршуев Никифор Тимофеевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно