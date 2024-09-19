Ефимова (Головкова) евдокия касьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Головкова) евдокия касьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гц
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головков касьян минеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов василий никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефимова) людмила васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефимова) галина васильевна

Отец ребёнка: не указан

Образование
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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