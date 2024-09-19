Ефимова (Головкова) евдокия касьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головков касьян минеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефимова) людмила васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефимова) галина васильевна
Отец ребёнка: не указан
Образование
Неизвестно
Смерть
Неизвестно