Наталия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1890
Отец ребёнка: Фомин Андрей Иванович
МК ГАВО 590-11-110 (стр. 334об.-335)
Рождение ребёнка
28.04.1904
Отец ребёнка: Фомин Андрей Иванович
Смерть
После 1937
Данные из анкеты кандидата партии Фомина Николая Андреевича от 1937