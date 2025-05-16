Наталия Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1937

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Вячеслав Андреевич

Отец ребёнка: Фомин Андрей Иванович

Слободка, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.09.1890

Сын: Фомин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Фомин Андрей Иванович

Слободка, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
МК ГАВО 590-11-110 (стр. 334об.-335)
Рождение ребёнка
28.04.1904

Сын: Фомин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Фомин Андрей Иванович

Слободка, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
После 1937
Данные из анкеты кандидата партии Фомина Николая Андреевича от 1937

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