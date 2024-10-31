Дударева (Широглазова) Дарья Матвеевна
Место рожденияНовоподзорный
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1897
Рождение ребёнка
22.10.1897
Сын: Дударев Дмитрий Арсеньевич
Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович
Рождение ребёнка
26.07.1899
Дочь: (Дударева) Соломонида Арсеньевна
Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович
Рождение ребёнка
17.01.1900
Сын: Дударев Григорий Арсеньевич
Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович
Рождение ребёнка
05.02.1902
Дочь: (Дударева) Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович
Смерть
Неизвестно