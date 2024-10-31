Дударева (Широглазова) Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДударева (Широглазова) Дарья Матвеевна

Дударева (Широглазова) Дарья Матвеевна

Место рождения

Новоподзорный

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1897

Муж: Дударев Арсений Каллиникович

Рождение ребёнка
22.10.1897

Сын: Дударев Дмитрий Арсеньевич

Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович

Рождение ребёнка
26.07.1899

Дочь: (Дударева) Соломонида Арсеньевна

Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович

Рождение ребёнка
17.01.1900

Сын: Дударев Григорий Арсеньевич

Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович

Рождение ребёнка
05.02.1902

Дочь: (Дударева) Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.