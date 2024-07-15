Клепче Александр Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Клепче Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепче Андрей Александрович

Мать ребёнка: Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Рождение ребёнка
14.10.1909

Дочь: Постникова (Клепче) Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Рождение ребёнка
09.08.1918

Сын: Клепче Моисей Александрович

Мать ребёнка: Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Серединка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
09.08.1918

Дочь: Клепче Наталья Александровна

Мать ребёнка: Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Серединка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1921

Сын: Клепче Василий Александрович

Мать ребёнка: Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Смерть
Неизвестно

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