Клепче Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепче Андрей Александрович
Мать ребёнка: Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна
Рождение ребёнка
14.10.1909
Дочь: Постникова (Клепче) Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна
Рождение ребёнка
09.08.1918
Сын: Клепче Моисей Александрович
Мать ребёнка: Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна
Рождение ребёнка
09.08.1918
Дочь: Клепче Наталья Александровна
Мать ребёнка: Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Клепче Василий Александрович
Мать ребёнка: Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна
Смерть
Неизвестно