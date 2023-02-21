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Becker Juhana Arvid
Becker Juhana Arvid
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
1998
Пол
Мужской
Отец
Becker Aarne Arthur
1883 г.р.
Мать
Becker (Lång) Ingeborg
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Becker Aarne Arthur
Мать:
Becker Ingeborg
Смерть
1998
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