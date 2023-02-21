Becker Juhana Arvid — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBecker Juhana Arvid

Becker Juhana Arvid

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Becker Aarne Arthur

Мать: Becker Ingeborg

Смерть
1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close