Шакиров Фёдор
Место рождения
Дата рождения1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Рождение ребёнка
05.04.1966
Мать ребёнка: Шакирова Кашифа Ансаровна
Рождение ребёнка
27.06.1969
Дочь: Асташова Алёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Шакирова Кашифа Ансаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сахарный диабет, инсульт, ампутация ноги.