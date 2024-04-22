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Шакиров Фёдор

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Место рождения

Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.04.1966

Сын: Шакиров Фарит Фёдорович

Мать ребёнка: Шакирова Кашифа Ансаровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.06.1969

Дочь: Асташова Алёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Шакирова Кашифа Ансаровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шакирова Кашифа Ансаровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Сахарный диабет, инсульт, ампутация ноги.
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