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Кованова Мария Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кованов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кованов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Кованов Николай Иванович

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кованова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Кованов Николай Иванович

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1904

Сын: Кованов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кованов Николай Иванович

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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