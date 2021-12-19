Кованова Мария Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кованов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Кованов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кованова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Кованов Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1904
Сын: Кованов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кованов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно