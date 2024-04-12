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Золото Христофор Саввич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

23.12.1888

Дата смерти

24.11.1890

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1888

Отец: Золото Савва Васильевич

Мать: Золото Александра Константиновна

Николаевская церковь,м/к-1888,лист-112,зап.-56, ГАДО,Ф - 426-1-5,кадр-113.
Крещение
24.12.1888
Николаевская церковь,м/к-1888г.лист-112,зап.-56,ГАДО,Ф - 425-1-5,кадр-113. | Godparents:Новокаракубские поселяне; Василия Золото сын - Михаил и его Евдокия Дмитриевна
Смерть
24.11.1890
Причина смерти: Болезнь-скарлатина | Николаевская церковь,м/к-1890г.лист-84,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-83.
Похороны
25.11.1890
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