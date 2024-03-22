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Карачун Иван Михайлович

Место рождения

Волька, Ивацевичский район, Брестская область

Дата рождения

15.05.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ти
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1928

Отец: Карачун Михаил

Мать: Карачун Софья

Волька, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
31.10.1954

Сын: Карачун Виктор Иванович

Мать ребёнка: Карачун Янина Ивановна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
08.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карачун Янина Ивановна

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карачун Янина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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