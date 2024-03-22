Карачун Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.05.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1928
Отец: Карачун Михаил
Мать: Карачун Софья
Рождение ребёнка
31.10.1954
Мать ребёнка: Карачун Янина Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карачун Янина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карачун Янина Ивановна
Смерть
Неизвестно