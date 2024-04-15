Деревянко (Помазан) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1913
Дата смерти04.09.1985
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1913
Отец: Помазан Яков Петрович
Мать: Помазан Анна
Образование
Неизвестно
неграмотная
Рождение ребёнка
12.06.1932
Сын: Деревянко Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Деревянко Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1936
Дочь: Стрельцова (Деревянко) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Деревянко Николай Иванович
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деревянко Николай Иванович
Смерть
04.09.1985