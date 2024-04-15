Деревянко (Помазан) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянко (Помазан) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1913

Дата смерти

04.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1913

Отец: Помазан Яков Петрович

Мать: Помазан Анна

Образование
Неизвестно
неграмотная
Рождение ребёнка
12.06.1932

Сын: Деревянко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Деревянко Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1936

Дочь: Стрельцова (Деревянко) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Деревянко Николай Иванович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деревянко Николай Иванович

Смерть
04.09.1985

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