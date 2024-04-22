Изюмова (Кузнецова) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Кузнецов Павел Ливерьевич
Мать: Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
08.07.1904
Сын: Изюмов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Изюмов Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.07.1904 ст.
Дочь: Изюмова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Изюмов Дмитрий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно