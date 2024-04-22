Изюмова (Кузнецова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмова (Кузнецова) Екатерина Павловна

Место рождения

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кузнецов Павел Ливерьевич

Мать: Любовь Алексеевна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.07.1904

Сын: Изюмов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Изюмов Дмитрий Афанасьевич

Новец, Новленская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1904 ст.

Дочь: Изюмова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Изюмов Дмитрий Афанасьевич

Новец, Новленская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изюмов Дмитрий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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