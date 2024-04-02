Рекшинская (Громова) Екатерина Евлампиевна
Место рожденияПавлов
Дата рождения1889
Дата смерти24.04.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1889 по 1892
Место жительства
С 1892 по 1907
Работа или профессия
С 1907 по 1913
Бор
учительница начальной школы
Образование
По 1907
епархиальное училище
среднее
Место жительства
С 1907 по 1913
Бракосочетание
1913
Муж: Рекшинский Николай
Место жительства
С 1913 по 1921
Рождение ребёнка
30.08.1914
Сын: Рекшинский Николай
Отец ребёнка: Рекшинский Николай
г. Нижний Новгород
Образование
С 1914 по 1916
зубоврачебная школа при Московском университете
среднее
Работа или профессия
С 1916 по 1943
амбулатории Канавино и Нижнего Новгорода
зубной врач
Место жительства
Неизвестно
Малая Печера (ул. Пискунова)
Место жительства
Неизвестно
Новая стройка (ул. Генкиной)
Смерть
24.04.1943
г. Горький
Причина смерти: болезнь почек
Похороны
Неизвестно
Бугровское кладбище