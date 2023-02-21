Чмель Василий Фомич
Место рожденияБашкирская АССР, Чишминский р-н, с. Казанки
Дата рождения1911
Дата смерти14.07.1943
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Башкирская АССР, Чишминский р-н, с. Казанки
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Тенетова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Чмель Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чмель Вера Дмитриевна
Смерть
14.07.1943