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Чмель Василий Фомич

Место рождения

Башкирская АССР, Чишминский р-н, с. Казанки

Дата рождения

1911

Дата смерти

14.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Башкирская АССР, Чишминский р-н, с. Казанки
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Тенетова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Чмель Вера Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чмель Вера Дмитриевна

Смерть
14.07.1943
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