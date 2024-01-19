Никитина (Порошина) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Порошина) Валентина Сергеевна

Место рождения

Новосибирская область, Легостаевский район, село Белово

Дата рождения

20.10.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1930

Отец: Порошин Сергей Григорьевич

Мать: Порошина Аграпена Андреевна

Новосибирская область, Легостаевский район, село Белово
Рождение ребёнка
04.02.1960

Дочь: Степовая Галина Михайловна

Отец ребёнка: Никитин Михаил Андрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Михаил Андрианович

Смерть
Неизвестно
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