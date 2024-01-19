Никитина (Порошина) Валентина Сергеевна
Место рожденияНовосибирская область, Легостаевский район, село Белово
Дата рождения20.10.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1930
Новосибирская область, Легостаевский район, село Белово
Рождение ребёнка
04.02.1960
Дочь: Степовая Галина Михайловна
Отец ребёнка: Никитин Михаил Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно