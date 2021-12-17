Куранов Илья Сергеевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1894 ст.
Дата смерти02.07.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1894 ст.
Восприемники: Красноярский мещанин ? Александрович Ключарев и Красноярская казачка Наталья Александровна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 37 номер 90
Смерть
02.07.1895 ст.
Умер от малярии в возрасте 11 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-18 файл 20 номер 47