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Куранов Илья Сергеевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.07.1894 ст.

Дата смерти

02.07.1895 ст.

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1894 ст.

Отец: Куранов Сергей Александрович

Мать: Куранова (Сюськова) Зиновия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин ? Александрович Ключарев и Красноярская казачка Наталья Александровна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 37 номер 90
Смерть
02.07.1895 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от малярии в возрасте 11 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-18 файл 20 номер 47

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