Верзилова -Возмилова- Марфа Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Верзилов-Возмилов- Маркел
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Рогалев Никифор Иванович
Шахматово, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
15.12.1909
Сын: Рогалев Павел Никифорович
Отец ребёнка: Рогалев Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогалева Ефимья
Отец ребёнка: Рогалев Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогалева Наталия
Отец ребёнка: Рогалев Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогалев Семён Никифорович
Отец ребёнка: Рогалев Никифор Иванович
Смерть
Неизвестно