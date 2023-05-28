Верзилова -Возмилова- Марфа Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верзилова -Возмилова- Марфа Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Верзилов-Возмилов- Маркел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Рогалев Ефим Никифорович

Отец ребёнка: Рогалев Никифор Иванович

Шахматово, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
15.12.1909

Сын: Рогалев Павел Никифорович

Отец ребёнка: Рогалев Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогалева Ефимья

Отец ребёнка: Рогалев Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогалева Наталия

Отец ребёнка: Рогалев Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогалев Семён Никифорович

Отец ребёнка: Рогалев Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно
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