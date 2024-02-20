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(Золото) Любовь Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

12.09.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1907

Отец: Золото Федор Кирьянович

Мать: Золото Мария Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-31,зап.-97,ГАДО,Ф - 426-2-10,кадр-32
Крещение
13.09.1907
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии
ГАДО,Ф - 426-2-10,кадр-32,м/к-1907г.лист-31,зап.-97. | Восприемники: Новокаракубские поселяне - Георгий Золото и жена его Параскева Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
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