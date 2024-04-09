Кирили Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирили Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1973

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирилина Юлия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.12.1992

Сын: Куринов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.08.1996

Дочь: Кирилина Мария Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2017

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