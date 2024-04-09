Кирили Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1973
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирилина Юлия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.12.1992
Сын: Куринов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.08.1996
Дочь: Кирилина Мария Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2017